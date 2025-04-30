Травень почнеться з холоду? Синоптик пояснила, якою буде погода завтра в Україні

"У четвер температура повітря становитиме +15....+20 градусів, у південній частині та в східних областях ще тепліше, протягом дня +20...+24 градуси", - розповіла синоптик.

Дощ, за її словами, через проходження атмосферного фронту ймовірний на заході, півночі, також ввечері у Черкаській та Харківській областях.

"На решті території України без істотних опадів", - продовжила вона.

Вітер північно-західного напрямку у більшості областей буде рвучким, часом сильним.

Погода у Києві

У Києві травень розпочнеться свіжим, але комфортним повітрям, вдень передбачається +16...+18 градусів.

"Є ймовірність невеликого дощу, проте може обійтися і хмарністю щільнішою.

"Вітер у столиці очікується завтра поривчатим, може знижувати температуру комфорту на пару градусів", - додала вона.