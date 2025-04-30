Травень почнеться з холоду? Синоптик пояснила, якою буде погода завтра в Україні

Останніми днями в Україні було холодно, а вночі фіксувалися заморозки. Чи очікується така погода в травні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"У четвер температура повітря становитиме +15....+20 градусів, у південній частині та в східних областях ще тепліше, протягом дня +20...+24 градуси", - розповіла синоптик.
Дощ, за її словами, через проходження атмосферного фронту ймовірний на заході, півночі, також ввечері у Черкаській та Харківській областях.
"На решті території України без істотних опадів", - продовжила вона.
Вітер північно-західного напрямку у більшості областей буде рвучким, часом сильним.
У Києві травень розпочнеться свіжим, але комфортним повітрям, вдень передбачається +16...+18 градусів.
"Є ймовірність невеликого дощу, проте може обійтися і хмарністю щільнішою.
"Вітер у столиці очікується завтра поривчатим, може знижувати температуру комфорту на пару градусів", - додала вона.
Похолодання в Україні наприкінці минулого тижня було спричинене тим, що на вихідних, 26-27 квітня, прийшов активний прохолодний атмосферний фронт. Саме він і знизив температуру в денні години.
Додамо, що тепла погода, яку синоптики прогнозують на 1 травня, протримається недовго. Уже 3-4 травня в Україну має прийти атмосферний фронт, разом із яким знову очікуються зниження температури та короткочасні дощі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.