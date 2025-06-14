Топ-5 речей, які гінекологи ніколи не зроблять: це шкодить жіночому здоров'ю

Гінекологи поділилися переліком звичок і процедур, яких вони ніколи не зробили б у повсякденному житті. У цьому переліку - поширені дії, що можуть бути важливими для жіночого здоров’я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Huffpost .

Не уникають руху у житті

Кардіолог і спеціалістка з питань здоров’я серця жінок Прія Фріні розповіла, що рухається кожен день, адже це корисно для здоров'я.

Вона зазначила, що ключовим є постійно рухатися, коли це можливо, незалежно від того, чи це підйом сходами, прогулянки з коляскою чи ходьба замість того, щоб їхати на машині у справах.

Більшість людей мають сидячу роботу та проводять більшу частину дня в малорухливому положенні. Найбільшою причиною смерті жінок є серцеві захворювання, тому з віком стає все важливіше захищати серця, підтримувати чистоту артерій та виконувати фізичні вправи.

Фізичні вправи також можуть зменшити почуття тривоги та депресії, допомогти краще спати та знизити ризик деяких видів раку, включаючи молочної залози.

Харчування на першому місці

Гінеколог Клара Пайк сказала, що обмежує споживання оброблених продуктів і зосереджується на нежирному м'ясі, свіжих фруктах та овочах.

Вона отримується правила 80-20, згідно з яким 80% часу вона їсть поживну їжу, а решту 20% обирає продукти, які можуть не мати великої поживної користі, але їй подобаються.

До того ж намагається обмежити споживання випічки загалом через високий рівень холестерину та насичених жирів.

Слідкують за здоров'я серця

Поширені форми серцевих захворювань, які можуть вражати жінок і зрештою призводити до їхньої смерті, починаються на ранніх етапах життя та непомітно накопичуються в організмі.

Чим раніше ви зможете зрозуміти та усунути фактори ризику серцевих захворювань такі як діабет, підвищений рівень холестерину та високий кров'яний тиск, тим краще для вас.

Не використовують ароматизовані засоби для підмивання

Флора необхідна для підтримки здорового балансу pH, створення бар'єра проти бактерій та грибкових інфекцій. Тому її порушення може спричинити проблеми зі здоров'ям.

Часто жінки використовують у душі різноманітні засоби, які містять у своєму складі багато шкідливих ароматизаторів. Але вони шкідливі для жіночого тіла.

Достатньо просто прийняти звичайний душ та підмитися водою.

"Вам не потрібно використовувати мило, парфуми, бомбочки для ванни, спринцювання. Я уникаю всього цього", - сказала гінеколог..

Не ігнорують симптоми менопаузи

Деякі люди страждають від припливів та нічної пітливості протягом кількох місяців, тоді як інші кілька років.

Незалежно від того, як на вас впливає менопауза, не варто опускати руки та мовчки переживати дискомфорт.

Менопауза не тільки супроводжується припливами, змінами настрою та втратою щільності кісток, але й негативними змінами для здоров'я серця.

Наближаючись до менопаузи, підвищується кров'яний тиск, рівень холестерину, жирова маса збільшується, а м'язова маса зменшується. До того сон і настрій також погіршуються, що може мати подальший вплив на фізичні вправи та харчування.

Тому, якщо ви зможете зосередитися на силових тренуваннях та виробленні правильних звичок, ви будете краще підготовлені до того, щоб впоратися з цими змінами та протидіяти їм.