В трастовые фонды НАТО поступили дополнительные средства на помощь Украине

Фото: Иванна Климпуш-Цинцадзе (nato.int)

Трастовый фонд по медицинской реабилитации украинских военных будет наполнен более чем на 100%

Ряд стран НАТО объявили о решении выделить дополнительные ресурсы для трастовых фондов, в рамках которых оказывается практическая помощь Украине. Об этом по итогам заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне послов сообщила вице-премьер-министр Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"У меня есть прекрасные новости, которыми мы можем быть очень довольны. Несколько стран объявили буквально сегодня о том, что они добавляют или в наши программы, или в трастовые фонды дополнительные ресурсы", - рассказала вице-премьер.

По ее словам, о решении предоставить дополнительно 140 тысяч евро для программы профессионального развития НАТО объявила Норвегия. Соответствующее решение было принято благодаря тому, что Украина продемонстрировала эффективное использование этого инструмента для подготовки служащих в различных министерствах для работы над национальной программой сотрудничества с НАТО.

Кроме того, во вторник утром министр обороны Чешской Республики подписал письмо о выделении дополнительных средств для трастового фонда по логистике.

О дополнительном взносе в трастовый фонд по медицинской реабилитации украинских военнослужащих, где лидером является Болгария, сообщила также Германия.

"Это означает, что этот трастовый фонд будет наполнен более чем на 100 процентов, и мы сможем дополнительно лечить наших воинов в странах-партнерах, в странах-членах Альянса, и также сосредоточить дальнейшие усилия на развитии системного медицинского лечения и реабилитации непосредственно в стране", - рассказала вице-премьер.

Она добавила, что на прошлой неделе руководитель миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко подписал соглашение, которое позволяет ввести в действие трастовый фонд по разминированию, что является актуальной проблемой для Украины после начала российской агрессии.

Напомним, в ходе заседания комиссии Украина-НАТО в Брюсселе послы альянса похвалили Украину за прогресс в реформах, от которых зависит продолжение оказания поддержки стране.