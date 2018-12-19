У трастові фонди НАТО надійшли додаткові кошти на допомогу Україні

Фото: Іванна Климпуш-Цинцадзе (nato.int)

Трастовий фонд з медичної реабілітації українських військових буде наповнений більш як на 100%

Низка країн НАТО оголосила про рішення виділити додаткові ресурси для трастових фондів, у рамках яких надається практична допомога Україні. Про це за підсумками засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів повідомила віце-прем’єр-міністр Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"У мене є прекрасні новини, якими ми можемо бути дуже задоволені. Кілька країн оголосили буквально сьогодні про те, що вони додають або до наших програм, або до трастових фондів додаткові ресурси", - розповіла віце-прем’єр.

З її слів, про рішення надати додаткових 140 тисяч євро для програми професійного розвитку НАТО оголосила Норвегія. Відповідне рішення було ухвалене завдяки тому, що Україна продемонструвала ефективне використання цього інструменту для підготовки службовців у різних міністерствах для роботи над національною програмою співпраці з НАТО.

Крім того, у вівторок зранку міністр оборони Чеської Республіки підписав лист про виділення додаткових коштів для трастового фонду з логістики.

Про додатковий внесок у трастовий фонд, де лідером є Болгарія, з медичної реабілітації українських військовослужбовців повідомила також Німеччина.

"Це означає, що цей трастовий фонд буде наповнений більш як на 100 відсотків, і ми зможемо додатково лікувати наших воїнів у країнах-партнерах, у країнах-членах Альянсу, і також зосередити подальші зусилля на розбудові системного медичного лікування і реабілітації безпосередньо в країні", - розповіла віце-прем’єр.

Вона додала що минулого тижня керівник місії України при НАТО Вадим Пристайко підписав угоду, яка дає змогу запровадити трастовий фонд з розмінування, що є актуальною проблемою для України після початку російської агресії.

Нагадаємо, під час засідання комісії Україна-НАТО в Брюсселі посли альянсу похвалили Україну за прогрес у реформах, від яких залежить продовження надання підтримки країні.