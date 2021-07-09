ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Трассу из Киева на Харьков перекрыли из-за ДТП. Образовалась пробка

Новина українською →
Полтавская область, Пятница 09 июля 2021 18:15
Трассу из Киева на Харьков перекрыли из-за ДТП. Образовалась пробка Фото: трассу из Киева на Харьков перекрыли из-за ДТП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

На 171 километре трассы Киев-Харьков-Довжанский произошла дорожно-транспортная авария, которая заблокировала движение в обоих направлениях. Инцидент произошел на отрезке трассы между Лубнами и Пирятином в Полтавской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Украины.

"Там произошло ДТП: бензовоз, который двигался в направлении Киева, въехал в отбойник. В результате ДТП произошел разлив топлива на проезжую часть", - сообщили патрульные.

Сейчас движение отрезком дороги перекрыто в обоих направлениях. Из-за перекрытия на трассе образовалась пробка.

"На месте работают сотрудники ГСЧС, которые занимаются устранением последствий утечки топлива. Патрульные полицейские регулируют движение в обоих направлениях", - добавили в полиции.

По данным Google Maps, авария произошла на отрезке трассы вблизи населенных пунктов Повстин и Карпиловка.

Трассу из Киева на Харьков перекрыли из-за ДТП. Образовалась пробка

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Харьков пробки
NEWS
В Кабмине рассказали, кого переведут на накопительную пенсию
В Кабмине рассказали, кого переведут на накопительную пенсию
DAILY
Опаснее, чем Россия. Как Китай борется с Западом за влияние в мире
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Опаснее, чем Россия. Как Китай борется с Западом за влияние в мире