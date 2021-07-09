ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Трасу з Києва на Харків перекрили через ДТП. Утворився затор

Новость на русском →
Полтавська область, П'ятниця 09 липня 2021 18:15
Трасу з Києва на Харків перекрили через ДТП. Утворився затор Фото: трасу з Києва на Харків перекрили через ДТП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

На 171 кілометрі траси Київ-Харків-Довжанський сталася дорожньо-транспортна аварія, яка заблокувала рух в обох напрямках. Інцидент стався на відрізку траси між Лубнами і Пирятином у Полтавській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію України.

"Там сталася ДТП: бензовоз, який рухався в напрямку Києва, в'їхав у відбійник. Унаслідок ДТП відбувся виток палива на проїзну частину", - повідомили патрульні.

Наразі рух відрізком дороги перекритий в обох напрямках. Через перекриття на трасі утворився затор.

"На місці працюють співробітники ДСНС, які займаються усуненням наслідків витоку палива. Патрульні поліцейські регулюють рух в обох напрямках", - додали в поліції.

За даними Google Maps, аварія сталася на відрізку траси поблизу населених пунктів Повстин та Карпилівка.

Трасу з Києва на Харків перекрили через ДТП. Утворився затор

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Харків пробки
NEWS
У Кабміні розповіли, кого переведуть на накопичувальну пенсію
У Кабміні розповіли, кого переведуть на накопичувальну пенсію
DAILY
Небезпечніший за Росію. Як Китай бореться із Заходом за вплив у світі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Небезпечніший за Росію. Як Китай бореться із Заходом за вплив у світі