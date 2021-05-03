UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

На трассе Львов-Луцк обвалился мост и заблокировал дорогу

Автор: Даша Харченко

В понедельник, 3 мая, на автодороге Львов–Луцк в селе Гаек произошел обвал моста. Дорога была заблокирована.

Об этом сообщает местное издание VARTA1.

Вследствие обвала возникли осложнения в движении транспорта. В результате инцидента пострадавших нет.

Возможные варианты объезда участка - дорога "Жовква-Червоноград" и дорога "Буск-Лопатин".

Напомним, в марте в Волынской области обрушился мост. В результате происшествия пострадали пять человек.

Кроме того, в Полтаве обрушились строительные леса. В результате инцидента пострадали четыре человека.

Недавно в Ивано-Франковской области в селе Корнич, Коломыйский район, произошла авария с участием пассажирского автобуса. Два человека погибли и еще шесть получили ранения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины мост