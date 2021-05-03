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На трасі Львів-Луцьк обвалився міст і заблокував дорогу

Автор: Даша Харченко

У понеділок, 3 травня, на автодорозі Львів–Луцьк, у селі Гайок стався обвал моста. Дорога була заблокована.

Про це повідомляє місцеве видання VARTA1.

Внаслідок обвалу виникли ускладнення в русі транспорта. Внаслідок інциденту постраждалих немає.

Можливі варіанти об’їзду ділянки – дорога "Жовква-Червоноград" та дорога "Буськ-Лопатин".

Нагадаємо, в березні у Волинській області обвалився міст. В результаті події постраждали п'ять чоловік.

Крім того, у Полтаві обрушилися будівельні ліси. В результаті інциденту постраждали чотири людини.

Нещодавно в Івано-Франківській області в селі Корнич, Коломийського району сталася аварія за участі пасажирського автобуса. Двоє людей загинули та ще шість отримали поранення.

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