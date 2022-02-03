На трассе под Киевом маршрутка врезалась в грузовик, есть пострадавшие
На трассе Киев - Ковель маршрутка врезалась в припаркованный грузовик. В результате ДТП есть пострадавшие, возможны проблемы с движением в сторону Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram патрульной полиции Киевской области.
Сообщается, что около 14:00 произошло ДТП с участием маршрутки "Рута" и грузовика Volvo.
"Предварительно: водитель микроавтобуса не учел дорожную обстановку, не соблюдал безопасный интервал и столкнулся с припаркованным транспортным средством Volvo. Есть потерпевшие. Следователи устанавливают все происшествия. Возможно осложнение движения в направлении города Киев", - говорится в сообщении.
Фото: ДТП под Киевом (t.me/kyivregionpatrolpolice)
Полиция просит водителей учитывать данную информацию при планировании маршрута.
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