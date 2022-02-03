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На трасі під Києвом маршрутка врізалася у вантажівку, є постраждалі

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Київ, Четвер 03 лютого 2022 16:07
На трасі під Києвом маршрутка врізалася у вантажівку, є постраждалі Фото: ДТП під Києвом (t.me/kyivregionpatrolpolice)
Автор: Юлія Бойко

На трасі Київ-Ковель маршрутка врізалася в припарковану вантажівку. В результаті ДТП є постраждалі, можливі проблеми з рухом у бік Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram патрульної поліції Київської області.

Повідомляється, що близько 14:00 сталася ДТП за участю маршрутки "Рута" і вантажівки Volvo.

"Попередньо: водій мікроавтобуса не врахував дорожню обстановку, не дотримувався безпечного інтервалу і зіткнувся з припаркованим транспортним засобом Volvo. Є потерпілі. Слідчі встановлюють всі події. Можливе ускладнення руху в напрямку міста Київ", - йдеться в повідомленні.

На трасі під Києвом маршрутка врізалася у вантажівку, є постраждалі

Фото: ДТП під Києвом (t.me/kyivregionpatrolpolice)

Поліція просить водіїв враховувати дану інформацію при плануванні маршруту.

Нагадаємо, раніше у Львівській області у ДТП з маршруткою загинула одна людина, ще шестеро були госпіталізовані.

Вночі на Рівненщині пасажирський потяг протаранив тягач на переїзді.

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