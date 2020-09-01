На трассе Киев-Одесса загорелся пассажирский автобус

Во вторник, 1 сентября, на трассе Киев-Одесса вблизи села Снежки Киевской области загорелся пассажирский автобус. Пожар уже удалось потушить.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В ГСЧС поступила информация, что вблизи села Снежки Ставищанского района на автодороге Киев-Одесса произошло возгорание пассажирского автобуса. Жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован. К тушению привлекались 8 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина ранее сообщало, на трассе Киев-Одесса столкнулись два автобуса, в результате чего двое людей погибли и 10 пострадали.

Напомним, на выезде из Кривого Рога произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого погибли двое людей.

Кроме того, в Одессе на Николаевской дороге произошло тройное дорожно-транспортное происшествие.

Также сообщалось, что в Днепропетровской области в ДТП с автобусом пострадали 15 человек, водитель скрылся.