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На трассе Киев-Одесса загорелся пассажирский автобус

Автор: РБК-Украина

Во вторник, 1 сентября, на трассе Киев-Одесса вблизи села Снежки Киевской области загорелся пассажирский автобус. Пожар уже удалось потушить.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В ГСЧС поступила информация, что вблизи села Снежки Ставищанского района на автодороге Киев-Одесса произошло возгорание пассажирского автобуса. Жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован. К тушению привлекались 8 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина ранее сообщало, на трассе Киев-Одесса столкнулись два автобуса, в результате чего двое людей погибли и 10 пострадали.

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Напомним, на выезде из Кривого Рога произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого погибли двое людей.

Кроме того, в Одессе на Николаевской дороге произошло тройное дорожно-транспортное происшествие.

Также сообщалось, что в Днепропетровской области в ДТП с автобусом пострадали 15 человек, водитель скрылся.

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Новости Украины ОдессапожарГСЧС