На трассе Киев-Одесса столкнулись две фуры, есть погибшие

Во вторник, 11 августа, на трассе Киев-Одесса вблизи пгт Любашевка грузовик DAF врезался в фуру Reanault Magnum. В результате погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Как отмечается, авария произошла около 17:00.

"В результате аварии, которая произошла сегодня около 17 часов на автодороге Киев-Одесса вблизи пгт Любашевка, погибли водитель и пассажир грузового автомобиля "DAF". По предварительным данным, водитель на скорости въехал в припаркованный на обочине Renault Magnum", - говорится в сообщении.

Фото с места аварии (оd.npu.gov.ua)

Силовики устанавливают обстоятельства ДТП и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Днепре на улице Павлова столкнулись грузовик Mercedes и маршрутка, в результате чего пострадали 9 человек.

Также РБК-Украина писало, что на Полтавском шоссе на въезде в Днепр столкнулись Daewoo и Skoda, в результате чего погиб ребенок.