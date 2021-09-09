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На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП с участием паломников-хасидов

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Чупира, Четверг 09 сентября 2021 08:09
На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП с участием паломников-хасидов Фото: на трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП (МВД)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киевской области на трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП с участием паломников-хасидов. Погиб гражданин Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Авария произошла вблизи села Чупира. Автомобилем Mercedes Sprinter управлял 37-летний водитель, он перевозил 13 пассажиров - паломников-хасидов из города Умань в аэропорт "Борисполь".

По предварительной информации, водитель автомобиля двигался в правой полосе с реверсным движением и резко получил ослепление светом фар встречного транспортного средства.

В результате этого он резко повернул влево, чтобы избежать лобового столкновения, однако выполняя маневр правой стороной столкнусь со встречным автобусом, после чего его выбросило на другую сторону дороги в поле, сообщили в МВД.

"В результате ДТП один пассажир, 45-летний иностранец, который находился в микроавтобусе, погиб. Все остальные пассажиры телесных повреждений не получили", - говорится в сообщении.

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