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На трасі Київ-Одеса сталась смертельна ДТП за участю паломників-хасидів

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Чупира, Четвер 09 вересня 2021 08:09
На трасі Київ-Одеса сталась смертельна ДТП за участю паломників-хасидів Фото: на трасі Київ-Одеса сталась смертельна ДТП (МВС)
Автор: Анастасія Рокитна

У Київській області на трасі Київ-Одеса сталась смертельна ДТП за участю паломників-хасидів. Загинув громадянин Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Аварія сталась поблизу села Чупира. Автомобілем Mercedes Sprinter керував 37-річний водій, він перевозив 13 пасажирів - паломників-хасидів із міста Умань до аеропорту "Бориспіль".

За попередньою інформацією, водій авто рухався в правій смузі з реверсним рухом і різко отримав засліплення світлом фар зустрічного транспортного засобу.

В результаті цього він різко повернув ліворуч, щоб уникнути лобового зіткнення, однак виконуючи маневр правою стороною зіткнуся із зустрічним автобусом, після чого його викинуло на іншу сторону дороги в поле, повідомили в МВС.

"В результаті ДТП один пасажир, 45-річний іноземець, який знаходився у мікроавтобусі, загинув. Всі інші пасажири тілесних ушкоджень не отримали", - йдеться у повідомленні.

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