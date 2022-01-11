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На трассе Киев-Одесса произошло ДТП: есть пострадавшие, возможно осложнение движения

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Киевская область, Вторник 11 января 2022 15:18
На трассе Киев-Одесса произошло ДТП: есть пострадавшие, возможно осложнение движения Фото: на трассе Киев-Одесса произошло ДТП (фото t.me/kyivregionpatrolpolice)
Автор: Мария Кучерявец

На трассе Киев-Одесса, вблизи села Саливонки (Киевская область) произошло ДТП. Предварительно известно о пострадавших, движение транспорта может быть затруднено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.

"Около 13:00 вблизи поселка Саливонки произошло ДТП с участием автомобилей Mercedes-Benz Sprinter и Mercedes-Benz Axor. Предварительно: есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, возможно осложнение движения в направлении города Одессы.

Сейчас обстоятельства ДТП устанавливают следователи.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свои маршруты, учитывая указанную информацию.

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