На трассе Киев-Одесса произошло ДТП: есть пострадавшие, возможно осложнение движения
Фото: на трассе Киев-Одесса произошло ДТП (фото t.me/kyivregionpatrolpolice)
На трассе Киев-Одесса, вблизи села Саливонки (Киевская область) произошло ДТП. Предварительно известно о пострадавших, движение транспорта может быть затруднено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.
"Около 13:00 вблизи поселка Саливонки произошло ДТП с участием автомобилей Mercedes-Benz Sprinter и Mercedes-Benz Axor. Предварительно: есть пострадавшие", - говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, возможно осложнение движения в направлении города Одессы.
Сейчас обстоятельства ДТП устанавливают следователи.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свои маршруты, учитывая указанную информацию.