На трасі Київ-Одеса сталася ДТП: є постраждалі, можливе ускладнення руху
Фото: на трасі Київ-Одеса сталася ДТП (t.me/kyivregionpatrolpolice)
На трасі Київ-Одеса, поблизу села Саливонки (Київська область) сталося ДТП. Попередньо відомо про постраждалих, рух транспорту може бути ускладнений.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу патрульної поліції.
"Близько 13:00 поблизу селища Саливонки трапилась ДТП за участю автомобілів Mercedes-Benz Sprinter та Mercedes-Benz Axor. Попередньо: є потерпілі", - йдеться в повідомленні.
За інформацією правоохоронців, можливе ускладнення руху в напрямку міста Одеси.
Наразі обставини автопригоди встановлюють слідчі.
Водіїв просять з розумінням поставитись до тимчасових незручностей та завчасно планувати свої маршрути, враховуючи вказану інформацію.