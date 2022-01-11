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На трасі Київ-Одеса сталася ДТП: є постраждалі, можливе ускладнення руху

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Київська область, Вівторок 11 січня 2022 15:18
На трасі Київ-Одеса сталася ДТП: є постраждалі, можливе ускладнення руху Фото: на трасі Київ-Одеса сталася ДТП (t.me/kyivregionpatrolpolice)
Автор: Марія Кучерявець

На трасі Київ-Одеса, поблизу села Саливонки (Київська область) сталося ДТП. Попередньо відомо про постраждалих, рух транспорту може бути ускладнений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу патрульної поліції.

"Близько 13:00 поблизу селища Саливонки трапилась ДТП за участю автомобілів Mercedes-Benz Sprinter та Mercedes-Benz Axor. Попередньо: є потерпілі", - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, можливе ускладнення руху в напрямку міста Одеси.

Наразі обставини автопригоди встановлюють слідчі.

Водіїв просять з розумінням поставитись до тимчасових незручностей та завчасно планувати свої маршрути, враховуючи вказану інформацію.

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