На трассе Киев-Одесса образовалась 30-киллометровая пробка из-за снегопадов

Украину продолжает засыпать снегом. Из-за непогоды на автодороге М-05 Киев-Одесса образовалась 30-киллометровая пробка.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным событиям.

Проблемы с движением наблюдаются на участке дороги Знаменка-Ревова. Проезд обеспечен лишь по двум полосам в направлении Одессы.

"Наблюдаются переметы протяженностью около 30 км, в которых заблокировано до 300 крупногабаритных транспортных средств, движение в направлении Киева закрыто", - сообщили спасатели.

На этом участке работает 24 единиц техники и 43 человека.

Также спасатели добавили, что в Одесской области запрещено движение фурам на автодорогах государственного значения М-15 Одесса-Рени и М-16 Одесса - Кучурган и на всех автодорогах местного значения. Также ограничение на движение грузовиков и автобусов введено в Николаевской области на автодороге

М-13 Кропивницкий-Платоново.

Напомним, вчера в Одесской области из-за снегопадов образовалась 4-киллометровая пробка на трассе Киев-Одесса.

Ранее РБК-Украина писало, что в пятницу, 29 января, продолжит бушевать непогода. Из-за сильного ветра и снегопадов часть страны может остаться без света и транспорта.