Снегопады в Украине: на трассе Киев-Одесса четырехкилометровая пробка

Фото: дорога (facebook com Ukravtodor Gov Ua)

В Одесской области на автодороге М-05 Киев-Одесса из-за осложнения погодных условий образовалась пробка из около ста грузовиков. Дорожники задействовали снегоуборочную технику.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, на трассе международного значения возле села Петроверовка Ширяевского района из-за переметов и гололеда образовалась пробка из крупногабаритных транспортных средств протяжностью около 4 км. Для ее ликвидации и расчистки дороги были привлечены 8 единиц техники Службы автомобильных дорог.

Отмечается, что движение на автодороге перекрыли подразделения Национальной полиции.

Напомним, из-за сильных снегопадов в Одесской и Николаевской областях на дорогах государственного и местного значения ограничено движение транспорта, а к 8 населенных пунктов и вовсе отсутствует проезд.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве просят водителей не пользоваться личным автомобилем из-за сильных снегопадов.

Кроме того, из-за погоды в Украине некоторые населенные пункты могут остаться без света и транспорта.