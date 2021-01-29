На трасі Київ-Одеса утворився 30-кілометровий затор через снігопади

Україну продовжує засипати снігом. Через негоду на автодорозі М-05 Київ-Одеса утворився 30-кілометрова пробка.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних подій.

Проблеми з рухом спостерігаються на ділянці дороги Знам'янка-Ревова. Проїзд забезпечений лише по двох смугах в напрямку Одеси.

"Спостерігаються перемети (протяжністю близько 30 км, в яких заблоковано до 300 великогабаритних транспортних засобів, рух у напрямку Києва закрито", - повідомили рятувальники.

На цій ділянці працює 24 одиниць техніки та 43 людини.

Також рятувальники додали, що в Одеській області заборонено рух фурам на автодорогах державного значення М-15 Одеса-Рені і М-16 Одеса - Кучурган і на всіх автошляхах місцевого значення. Також обмеження на рух вантажівок і автобусів введено в Миколаївській області на автодорозі

М-13 Кропивницький-Платоново.

Нагадаємо, вчора в Одеській області через снігопади утворився 4-кілометровий затор на трасі Київ-Одеса.

Раніше РБК-Україна писало, що в п'ятницю, 29 січня, продовжить вирує негода. Через сильний вітер і снігопади частина країни може залишитися без світла і транспорту.