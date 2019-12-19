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На трасі Київ-Одеса на 10 днів обмежать рух

Новини » Суспільство     19.12.2019 - 11:57
На трасі Київ-Одеса на 10 днів обмежать рух
Фото: траса Київ-Одеса (twitter.com/VGroysman)

Фахівці будуть встановлювати датчики зважування в русі

Трасу Київ-Одеса частково перекриють з 20 по 30 грудня через установку датчиків зважування в русі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укравтодора".

Зазначається, що на робочих дільницях встановлять тимчасові засоби організації руху авто.

"Повідомляємо учасникам дорожнього руху про введення з 20.12.2019 до 30.12.2019 тимчасових обмежень у русі дорозі М-05 Київ - Одеса на ділянці від км 35+500-км 37+500 (WIM 5), пов'язаних з виконанням дорожніх робіт з підготовки доріг для установки датчиків системи зважування в русі", - йдеться в повідомленні.

На трасі Київ-Одеса на 10 днів обмежать рух

Нагадаємо, раніше на трасі Київ-Одеса сталася ДТП з маршруткою. У результаті аварії чотири пасажири Mercedes-Benz отримали травми різного ступеня тяжкості. Постраждалі госпіталізовані в лікарню.

Також РБК Україна писало, що у Львівській області водій на смерть збив пішохода і зник з місця ДТП. 50-річний львів'янин загинув в результаті наїзду невстановленого автомобіля.

Крім цього, у Рівненській області вранці 14 грудня відбулося автомобільна пригода за участю мікроавтобуса, в результаті якої одна людина загинула і троє постраждали.

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