На трассе Киев-Ковель мопед попал под грузовик, два человека погибли

На трассе Киев-Ковель произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мопеда и грузовика. В результате столкновения погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киевской области.

Авария произошла около 4 утра на 44 километре трассы в направлении города Житомир.

Предварительно установлено, что водитель мопеда выехал со второстепенной дороги на главную, где попал под колеса грузовика. Водитель и пассажирка этого транспорта погибли на месте.

Очевидцы сообщают, что у мопеда не работал ближний свет фар. Все обстоятельства произошедшего установят следователи.