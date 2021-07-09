RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На трасі Київ-Ковель мопед потрапив під вантажівку, двоє людей загинули

Автор: РБК-Україна

На трасі Київ-Ковель сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мопеда та вантажівки. Унаслідок зіткнення загинули двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Київської області.

Аварія сталася близько 4 ранку на 44 кілометрі траси у напрямку міста Житомир.

Попередньо встановлено, що водій мопеда виїхав з другорядної дороги на головну, де потрапив під колеса вантажівки. Водій та пасажирка цього транспорту загинули на місці.

Очевидці повідомляють, що у мопеда не працювало ближнє світло фар. Всі обставини події встановлять слідчі.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП