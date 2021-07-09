На трасі Київ-Ковель мопед потрапив під вантажівку, двоє людей загинули

На трасі Київ-Ковель сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мопеда та вантажівки. Унаслідок зіткнення загинули двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Київської області.

Аварія сталася близько 4 ранку на 44 кілометрі траси у напрямку міста Житомир.

Попередньо встановлено, що водій мопеда виїхав з другорядної дороги на головну, де потрапив під колеса вантажівки. Водій та пасажирка цього транспорту загинули на місці.

Очевидці повідомляють, що у мопеда не працювало ближнє світло фар. Всі обставини події встановлять слідчі.