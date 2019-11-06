На трассе Киев-Харьков автобус врезался в грузовик, есть пострадавшие

В среду утром, 6 ноября, на 100 километре трассы Киев-Харьков водитель пассажирского автобуса совершил дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого пострадал водитель грузовика. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киевской области.

Сообщается, что в момент аварии в салоне находились 32 пассажира.

"Водитель автобуса Temza, вероятно, уснул, из-за чего безопасная дистанция была недодержана. Это привело к тому, что 62-летний водитель автобуса совершил столкновение с грузовиком марки Mercedes, после чего наехал на колесоотбойник, который разделяет встречные потоки автодороги и съехал в кювет. Водитель грузовика сбил отбойник с правой стороны и съехал в кювет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры и водитель автобуса телесных повреждений не получили, а водитель грузовика был доставлен в больницу с травмами.

Фото с места ДТП (facebook.com/kyivregionpatrolpolice)

Ранее сообщалось, что трассе Львов-Луцк в результате аварии с участием двух легковых автомобилей погибли 3 человека и еще один пострадал. Открыто уголовное дело.

Также РБК-Украина писало, что в Днепре автомобиль столкнулся с маршруткой. Водитель легковушки не справилась с управлением из-за дождливой погоды. В результате пострадали шестеро пассажиров маршрутки.