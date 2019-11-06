На трасі Київ-Харків автобус врізався у вантажівку, є постраждалі

Ілюстративне фото (УНІАН)

Водій автобуса, ймовірно, заснув за кермом

У середу вранці, 6 листопада, на 100-му кілометрі траси Київ-Харків водій пасажирського автобуса скоїв дорожньо-транспортну пригоду (ДТП), в результаті якої постраждав водій вантажівки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Патрульної поліції Київської області.

Повідомляється, що у момент аварії в салоні знаходилися 32 пасажири.

"Водій автобуса Temza, ймовірно, заснув, через що безпечна дистанція була недотримана. Це призвело до того, що 62-річний водій автобуса скоїв зіткнення з вантажівкою марки Mercedes, після чого наїхав на колесовідбійник, який розділяє зустрічні потоки автодороги та з'їхав у кювет. Водій вантажівки збив відбійник з правого боку і з'їхав у кювет", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пасажири і водій автобуса тілесних ушкоджень не отримали, а водій вантажівки був доставлений до лікарні з травмами.

Фото з місця ДТП (facebook.com/kyivregionpatrolpolice)

Раніше повідомлялося, що трасі Львів-Луцьк в результаті аварії за участю двох легкових автомобілів загинули 3 людини і ще один постраждав. Відкрито кримінальну справу.

Також РБК-Україна писало, що в Дніпрі автомобіль зіткнувся з маршруткою. Водій легковика не впоралася з управлінням через дощову погоду. У результаті постраждали шестеро пасажирів маршрутки.