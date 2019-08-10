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На трасі Київ-Харків зіштовхнулися два автобуси, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    10.08.2019 - 12:36
На трасі Київ-Харків зіштовхнулися два автобуси, є загиблі
Ілюстративне фото (mashintop facebook.com)

Аварія сталася на ділянці траси в Полтавській області

На трасі Київ-Харків сьогодні вночі зіштовхнулися автобус та мікроавтобус, внаслідок аварії загинули дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Як зазначається, аварія сталася на ділянці траси в Полтавській області близько першої години ночі 10 серпня. 

"На 277 км автодороги М-03 Київ-Харків-Довжанський, між селами Білоцерківське та Коноплянка, 26-річний водій автобусу "СЕТРА 317" допустив зіткнення з мікроавтобусом "Фольксваген LT 35" під керуванням водія 1976 року народження", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП 44-річний пасажир мікроавтобусу загинув на місці аварії, а 31-річна пасажирка мікроавтобусу від отриманих травм померла в лікарні, водія мікроавтобусу з тілесними ушкодженнями госпіталізовано. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Житомирській області внаслідок зіткнення мікроавтобусу та легкового автомобіля травми отримали 24 людини.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що у Луганській області біля Станиці Луганської на трасі зіткнулися вантажівка і мікроавтобус, в аварії постраждали вісім людей.

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