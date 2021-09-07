На трассе Киев-Чоп затруднено движение из-за ДТП с пострадавшими

Отмечается, что столкновение трех грузовых автомобилей произошло около 16:00 на трассе Киев-Чоп возле села Привольное. Участок дороги, где произошла авария перекрыт. Полиция просит водителей быть максимально внимательными.

"Водитель грузового автомобиля MAN - 52-летний житель Львовской области, двигаясь в правой полосе в направлении Львова, не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию, и совершил наезд на неподвижный автомобиль дорожной службы Ford Cargo, работники которой проводили ямочный ремонт", - говорится в сообщении.

После столкновения Ford Cargo столкнулся со стоящим впереди МАЗом. В результате аварии пострадал водитель MAN - его госпитализировали в реанимацию. Также травмы получил дорожный рабочий - он находится в травматологии.

Полиция начала расследование обстоятельств аварии.

Фото: на трассе Киев-Чоп движение транспорта затруднено из-за ДТП (facebook.com/police.in.Rivne.region)