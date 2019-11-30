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На трасі Київ-Чоп загорівся туристичний автобус

Новини » Надзвичайні події     30.11.2019 - 14:29
На трасі Київ-Чоп загорівся туристичний автобус
Фото: пожежа в автобусі (dsns.rivne)

Пожежа сталася в автобусі "Харків-Познань"

У Рівненській області на автодорозі Київ-Чоп сталася пожежа в туристичному автобусі, який перевозив майже 50 пасажирів за маршрутом "Харків-Познань". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій в Facebook.

Як повідомляється, близько 12:27 рятувальники отримали інформацію про пожежу в туристичному автобусі на дорозі Київ-Чоп. Водій автобусу почав гасити пожежу за допомогою вогнегасника ще до прибуття пожежників.

"Вогнеборці ще додатково подали на гасіння та охолодження моторного відсіку автобуса вогнегасячі речовини. Пожежу було швидко ліквідовано. З 46-ти пасажирів, що були в автобусі, ніхто не постраждав. Вогнем пошкоджено моторний відсік", - розповіли в ДСНС.

Наразі причина загорання в автобусі встановлюється.

На трасі Київ-Чоп загорівся туристичний автобус

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Домінікані сталася ДТП за участі туристичного автобусу, в якому перебували 60 людей. В результаті зіткнення автобусу з вантажівкою постраждали 35 російських туристів, серед постраждалих є діти.

Також РБК-Україна писало, що у Черкасах сталася ДТП за участі пасажирського автобуса. Водій автобуса "ПАЗ", рухаючись по проспекту Хіміків, перевищив швидкість та зіткнувся з автомобілем Mercedes, який у свою чергу в'їхав в автомобіль Hyundai.

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