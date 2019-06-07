На трассе Киев-Чоп столкнулись маршрутка, грузовик и легковушка

На трассе Киев-Чоп в Ровенской области столкнулись грузовик, маршрутка с 15 пассажирами и легковой автомобиль. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Авария произошла в пятницу около 5 вечера в селе Бабий Гощанского района. В результате аварии травмирован водитель КАМАЗа, его доставили в больницу. Никто из пассажиров микроавтобуса не пострадал.

В результате столкновения поврежденные машины перекрыли трассу, что осложнило движение на этом участке.

Напомним, в Херсонской области вблизи села Николаевка произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека погибли и еще один человек был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что в Киеве на проспекте Валерия Лобановского в районе Stereo Plaza внедорожник на встречной полосе разбил пять автомобилей, в результате чего пострадали два человека.

Добавим, в Киеве вблизи станции метро "Дорогожичи" автобус сбил трех человек на пешеходном переходе. Автобус сбил пешеходов, после чего протащил их через перекресток и остановился уже за другим пешеходным переходом.