На трасі Київ-Чоп зіткнулися маршрутка, вантажівка та легковик

На трасі Київ-Чоп у Рівненській області зіткнулися вантажівка, маршрутка з 15 пасажирами і легковий автомобіль. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Аварія сталася в п'ятницю близько 5 вечора в селі Бабин Гощанського району. У результаті аварії травмувався водій КАМАЗа, його доставили в лікарню. Ніхто з пасажирів мікроавтобуса не постраждав.

В результаті зіткнення пошкоджені машини перекрили трасу, що ускладнило рух на цій ділянці.

Нагадаємо, в Херсонській області поблизу села Миколаївка сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якого дві людини загинули і ще один чоловік був госпіталізований.

Раніше повідомлялося, що в Києві на проспекті Валерія Лобановського в районі Stereo Plaza позашляховик на зустрічній смузі розбив п'ять автомобілів, в результаті чого постраждали дві людини.

Додамо, в Києві поблизу станції метро "Дорогожичі" автобус збив трьох людей на пішохідному переході. Автобус збив пішоходів, після чого протягнув їх через перехрестя і зупинився вже за іншим пішохідним переходом.