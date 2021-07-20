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На трассе Киев-Чоп столкнулись два автомобиля: есть пострадавшие

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Киев, Вторник 20 июля 2021 19:43
На трассе Киев-Чоп столкнулись два автомобиля: есть пострадавшие Фото: на трассе Киев-Чоп произошло ДТП с пострадавшими (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Львовской области в районе села Нагорное на трассе Киев-Чоп произошло ДТП - столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали шесть человек. Движение в обоих направления осложнено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Украины.

"По предварительной информации, в результате столкновения двух транспортных средств травмированы 6 человек", - отметили в полиции.

На участке трассы, где произошло ДТП, движение транспорта осложнено в обоих направлениях. "Патрульные организовали реверсное движение", - добавили в полиции.

Напомним, 18 июля на участке трассы Киев-Чоп в Львовской области перевернулась цистерна. В результате ДТП образовалась пробка на несколько километров в обе стороны.

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