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На трасі Київ-Чоп зіткнулися два автомобілі: є постраждалі

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Київ, Вівторок 20 липня 2021 19:43
На трасі Київ-Чоп зіткнулися два автомобілі: є постраждалі Фото: на трасі Київ-Чоп сталася ДТП з постраждалими (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Львівській області в районі села Нагірне на трасі Київ-Чоп сталася ДТП - зіткнулися два автомобілі. В результаті аварії постраждали шестеро людей. Рух в обох напрямках ускладнений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію України.

"За попередньою інформацією, в результаті зіткнення двох транспортних засобів травмовано 6 осіб", - зазначили в поліції.

На ділянці траси, де сталася ДТП, рух транспорту ускладнено в обох напрямках. "Патрульні організували реверсний рух", - додали в поліції.

Нагадаємо, 18 липня на ділянці траси Київ-Чоп у Львівській області перекинулася цистерна. В результаті ДТП утворився затор на кілька кілометрів в обидві сторони.

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