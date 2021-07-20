На трасі Київ-Чоп зіткнулися два автомобілі: є постраждалі
Фото: на трасі Київ-Чоп сталася ДТП з постраждалими (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
У Львівській області в районі села Нагірне на трасі Київ-Чоп сталася ДТП - зіткнулися два автомобілі. В результаті аварії постраждали шестеро людей. Рух в обох напрямках ускладнений.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію України.
"За попередньою інформацією, в результаті зіткнення двох транспортних засобів травмовано 6 осіб", - зазначили в поліції.
На ділянці траси, де сталася ДТП, рух транспорту ускладнено в обох напрямках. "Патрульні організували реверсний рух", - додали в поліції.
Нагадаємо, 18 липня на ділянці траси Київ-Чоп у Львівській області перекинулася цистерна. В результаті ДТП утворився затор на кілька кілометрів в обидві сторони.