На трассе Киев-Чоп перевернулся рейсовый автобус: пострадали 14 человек

Сегодня, 30 января на трассе Киев-Чоп рейсовый автобус "Харьков-Слупск (Польша)" попал в ДТП. В результате чего пострадали 14 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По данным спасателей, авария произошла в 02:03 вблизи с. Хватов Золочевского района (Львовская область).

"На автодороге М-06 "Киев-Чоп" в результате съезда в кювет с последующим опрокидыванием на бок рейсового автобуса "Харьков-Слупск (Польша)" пострадало 14 человек, которых с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

От ГСЧС привлекалось 8 человек и 2 единицы техники. Что стало причиной ДТП, пока неизвестно.