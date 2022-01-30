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На трассе Киев-Чоп перевернулся рейсовый автобус: пострадали 14 человек

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Львовская область, Воскресенье 30 января 2022 08:11
На трассе Киев-Чоп перевернулся рейсовый автобус: пострадали 14 человек Фото: на трассе Киев-Чоп перевернулся рейсовый автобус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 30 января на трассе Киев-Чоп рейсовый автобус "Харьков-Слупск (Польша)" попал в ДТП. В результате чего пострадали 14 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По данным спасателей, авария произошла в 02:03 вблизи с. Хватов Золочевского района (Львовская область).

"На автодороге М-06 "Киев-Чоп" в результате съезда в кювет с последующим опрокидыванием на бок рейсового автобуса "Харьков-Слупск (Польша)" пострадало 14 человек, которых с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

От ГСЧС привлекалось 8 человек и 2 единицы техники. Что стало причиной ДТП, пока неизвестно.

Напомним, недавно в Днепре произошла авария с участием фуры и маршрутки, где пострадал пассажир маршрутного такси.

Добавим, под Киевом легковой автомобиль влетел под фуру. В результате ДТП погибли четыре человека.

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ДТП Киев-Чоп
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