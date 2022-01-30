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На трасі Київ-Чоп перекинувся рейсовий автобус: постраждали 14 людей

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Львівська область, Неділя 30 січня 2022 08:11
На трасі Київ-Чоп перекинувся рейсовий автобус: постраждали 14 людей Фото: на трасі Київ-Чоп перекинувся рейсовий автобус (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 30 січня на трасі Київ-Чоп рейсовий автобус "Харків-Слупськ (Польща)" потрапив у ДТП. Внаслідок чого постраждали 14 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

За даними рятувальників, аварія сталася о 02:03 поблизу с. Хватів Золочівського району (Львівська область).

"На автодорозі М-06 "Київ-Чоп" внаслідок з’їзду в кювет з подальшим перекиданням на бік рейсового автобуса "Харків-Слупськ (Польща)" постраждало 14 осіб, яких з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Від ДСНС залучалося 8 осіб та 2 одиниці техніки.

Що стало причиною ДТП наразі не відомо.

Нагадаємо, нещодавно в Дніпрі сталася аварія за участю фури і маршрутки, де постраждав пасажир маршрутного таксі.

Додамо, під Києвом легковий автомобіль влетів під фуру. Внаслідок ДТП загинули чотири людини.

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