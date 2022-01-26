ru ua
Ср, 26 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Днепре столкнулись фура и маршрутка

Новина українською →
Днепр, Среда 26 января 2022 16:18
В Днепре столкнулись фура и маршрутка Фото: знак аварийной остановки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

В среду, 26 января, в Днепре произошла авария с участием фуры Volvo и маршрутки "Богдан". В ДТП пострадал пассажир маршрутного такси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор".

"Оба транспортных средства двигались по улице Курсантской недалеко от авторынка. По словам водителя маршрутки №37, он двигался в крайней правой полосе с пассажирами в салоне. Внезапно в заднюю часть въехала фура Volvo. Сила удара была такой, что у "Богдана" вылетело заднее стекло, а фуру буквально сложило пополам", - говорится в сообщении.

Фото: ДТП в Днепре (informator.ua)

Как стало известно, инцидент произошел около 8:00. Пострадал один пассажир маршрутки. Его забрали в больницу с ушибом грудной клетки.

На месте работает патрульная полиция, детали происшествия устанавливаются.

Напомним, вчера 24 января, под Киевом легковой автомобиль влетел под фуру. В результате ДТП погибли четыре человека.

Добавим, в Хмельницком произошло смертельное ДТП с участием таможенника. В результате аварии погибла 90-летняя женщина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП
NEWS
Ермак: Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет
Ермак: Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет
DAILY
Дело времени. Как Украина хочет наказать Россию за войну через ЕСПЧ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Дело времени. Как Украина хочет наказать Россию за войну через ЕСПЧ