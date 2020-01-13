На трассе Киев-Чоп перевернулся микроавтобус с пассажирами, есть погибший

В Житомирской области на трассе Киев-Чоп перевернулся микроавтобус с пассажирами, в результате ДТП погибла одна из пассажирок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС в Житомирской области.

Сообщается, что утром бойцы Службы спасения "101" привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия на трассе Киев-Чоп вблизи села Выдумка Пулинского района.

"Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Кроме него в салоне находилось еще пять пассажиров. Рука одной из пассажирок оказалась прижатой автомобилем к земле. Еще одна из пассажирок погибла на место происшествия, ее придавило опрокинутым транспортным средством", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что бойцы ГСЧС деблокировали из-под микроавтобуса пострадавших и тело погибшей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области водитель автомобиля Toyota Land Cruiser на скользком участке дороги не справился с управлением и съехал в пруд. В результате аварии погибли жена и муж 1983 года рождения, их 14-летняя дочь и женщина 1982 года рождения.