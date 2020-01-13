На трасі Київ-Чоп перекинувся мікроавтобус з пасажирами, є загиблий

В Житомирській області на трасі Київ-Чоп перекинувся мікроавтобус з пасажирами, в результаті ДТП загинула одна з пасажирок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ДСНС в Житомирській області.

Повідомляється, що вранці бійці Служби порятунку "101" залучалися до ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди на трасі Київ-Чоп поблизу села Видумка Пулинського району.

"Водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та перекинувся. Окрім нього в салоні було ще п'ятеро пасажирів. Рука однієї з пасажирок виявилася притиснутою автомобілем до землі. Ще одна з пасажирок загинула на місце події, її придавило перекинутим транспортним засобом", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що бійці ДСНС деблокували з-під мікроавтобуса постраждалих і тіло загиблої.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Дніпропетровській області водій автомобіля Toyota Land Cruiser на слизькій ділянці дороги не впорався з керуванням і з'їхав у ставок. В результаті аварії загинули дружина і чоловік 1983 року народження, їх 14-річна дочка і жінка 1982 року народження.