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На трассе Киев-Чоп ограничили движение грузовиков из-за снегопада

Автор: Андрей Козловский

Сегодня в Ровенской области наблюдаются сильные снегопады и шквальный ветер до 20 м/с. Из-за этого на участке трассы Киев-Чоп приостановили движение крупногабаритного транспорта.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, сейчас из-за осложнения погодных условий на трассе Киев-Чоп (объездная дорога г. Ровно) наблюдалось замедленное движение малогабаритного транспорта и автобусов. Дорожники временно остановили движение грузовиков для расчистки дорог снегоуборочной техникой.

Напомним, 26 января в Украине ожидается шквальный ветер, гололед и метели. Такие погодные условия могут привести к нарушению энергоснабжения отдельных населенных пунктов и к нарушению движения автомобильного транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Также сообщалось, что сегодня преимущественно на всей территории Украины ожидаются осадки. Температура воздуха днем в регионах будет колебаться от -1 до +12 градусов.

Кроме того, в Украине из-за мокрого снега и сильных порывов ветра были обесточены 269 населенных пунктов.

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