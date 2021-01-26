На трасі Київ-Чоп обмежили рух вантажівок через снігопад

Сьогодні у Рівненській області спостерігаються сильні снігопади та шквальний вітер до 20 м/с. Через це на ділянці траси Київ-Чоп призупинили рух великогабаритного транспорту.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, наразі через ускладнення погодних умов на трасі Київ-Чоп (об’їзна дорога м. Рівне) спостерігалось уповільнений рух малогабаритного транспорту та автобусів. Дорожники тимчасово призупинили рух вантажівок для розчищення доріг снігоприбиральною технікою.

Нагадаємо, 26 січня в Україні очікується шквальний вітер, ожеледиця та хуртовини. Такі погодні умови можуть призвести до порушення енергозабезпечення окремих населених пунктів і до порушення руху автомобільного транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Також повідомлялось, що сьогодні переважно на всій території України очікуються опади. Температура повітря вдень у регіонах коливатиметься від -1 до +12 градусів.

Крім того, в Україні через мокрий сніг та сильні пориви вітру було знеструмлено 269 населених пунктів.