На трассе Киев-Чоп в ДТП погибли два человека

Фото: знак ДТП (РБК-Украина)

Во Львовской области на трассе Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя автомобилями. В результате столкновения погибли два человека.

Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

ДТП произошло 20 октября около 21:00 вблизи села Тухолька Сколевского района.

"Водитель автомобиля "Фольксваген Гольф", под управлением жителя с. Долиновка Сколевского района 1967 года, выполняя маневр левого поворота, не предоставил преимущества в движении встречному автомобилю "Додж Джорни", под управлением водителя 1996 года рождения, в результате чего произошло столкновение", - сообщили в ОГА.

В результате водитель и пассажирка автомобиля "Фольксваген" 1969 года рождения погибли на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в понедельник во Львовской области произошла авария с участием четырех автомобилей. В результате ДТП погибли трое человек.

Также сообщалось, что днями в Запорожье столкнулись две маршрутки. В аварии пострадали трое человек.