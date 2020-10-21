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На трассе Киев-Чоп в ДТП погибли два человека

Долиновка, Среда 21 октября 2020 09:11
На трассе Киев-Чоп в ДТП погибли два человека
Фото: знак ДТП (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Во Львовской области на трассе Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя автомобилями. В результате столкновения погибли два человека.

Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

ДТП произошло 20 октября около 21:00 вблизи села Тухолька Сколевского района.

"Водитель автомобиля "Фольксваген Гольф", под управлением жителя с. Долиновка Сколевского района 1967 года, выполняя маневр левого поворота, не предоставил преимущества в движении встречному автомобилю "Додж Джорни", под управлением водителя 1996 года рождения, в результате чего произошло столкновение", - сообщили в ОГА.

В результате водитель и пассажирка автомобиля "Фольксваген" 1969 года рождения погибли на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в понедельник во Львовской области произошла авария с участием четырех автомобилей. В результате ДТП погибли трое человек.

Также сообщалось, что днями в Запорожье столкнулись две маршрутки. В аварии пострадали трое человек.

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