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На трасі Київ-Чоп в ДТП загинув відомий закарпатський контрабандист

Новини » Надзвичайні події     11.04.2020 - 13:55
На трасі Київ-Чоп в ДТП загинув відомий закарпатський контрабандист
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З-за неправильної швидкості руху не впорався з керуванням і злетів у кювет

У суботу, 11 квітня, в Рівненській області на трасі Київ-Чоп загинув житель Закарпаття, який відомий як контрабандист на прізвисько "Доки". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mukachevo.net.

За даними видання, за кермом перебував Оттіло Горват, також відомий на Закарпатті як контрабандист "Докі".

"Смертельна автопригода сталася сьогодні, 11 квітня, близько 06:40 на автодорозі Київ-Чоп. Попередньо встановлено, що на автодорозі поблизу села Велика Омеляна водій автомобіля Mercedes-Benz C-Class - 45-річний мешканець Закарпатської області, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням на заокругленій ділянці дороги в'їхав у відбійник з подальшим перекиданням в кювет", - йдеться в повідомленні Нацполіції.

В результаті ДТП від отриманих травм він загинув на місці аварії. За фактом події почато досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше в Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля "швидкої допомоги", в результаті чого три людини загинули та ще четверо були госпіталізовані.

Також РБК-Україна писало, що в Угорщині, в результаті ДТП, постраждали 9 українців. Автобус рухався в напрямку України.

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