На трассе "Киев-Чернигов" столкнулись микроавтобус и легковушка: пострадали 9 человек

Вчера, 28 июня на трассе возле села Лемеши Козелецкого района Черниговской области столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. В результате ДТП пострадали девять человек.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.

Установлено, что 25-летний водитель легкового автомобиля двигался в направлении Чернигова, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом под управлением 41-летнего жителя Борзны.

По информации правоохранителей, в результате аварии травмы получили девять человек, в том числе оба водителя.

Сейчас открыто производство по части 1 статьи 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение).

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами в течение 3 лет.

Фото: ДТП с участием микроавтобуса и легковушки на трассе Киев-Чернигов (cn.npu.gov.ua)