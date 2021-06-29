На трасі "Київ-Чернігів" зіткнулися мікроавтобус та легковик: постраждали 9 людей

Вчора, 28 червня на трасі поблизу села Лемеші Козелецького району Чернігівської області зіткнулися мікроавтобус та легковий автомобіль. Внаслідок ДТП постраждали дев'ятеро людей.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області.

Встановлено, що 25-річний водій легкового автомобіля рухався у напрямку Чернігова, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мікроавтобусом під керуванням 41-річного мешканця Борзни.

За інформацією правоохоронців, внаслідок аварії травмувалися дев'ятеро осіб, в тому числі обидва водії.

Наразі відкрито провадження за частиною 1 статті 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом 3 років.

Фото: ДТП за участі мікроавтобуса та легковика на трасі Київ-Чернігів (cn.npu.gov.ua)