На трассе Днепр-Каменское столкнулись около 10 автомобилей

Фото: ДТП под Днепром (056.ua)

На трассе затруднено движение транспорта, образовалась пробка

На трассе Днепр-Каменско​е сегодня утром, 22 января, произошла авария с участием нескольких транспортных средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dpchas.

Отмечается, что в дорожно-транспортное происшествие попали два пассажирских автобуса, несколько легковых автомобилей, два грузовика и фура, которую развернуло на дороге. Несколько транспортных средств в результате аварии слетели в кювет.

Причиной аварии могли стать плохие погодные условия. В частности, на дороге плохая видимость, густой туман и гололед.

В результате аварии пострадали два пассажира, они уже доставлены в больницу, пишет 056.ua.

Сейчас на трассе затруднено движение транспорта, образовалась пробка.

Фото (056.ua)

Напомним, сегодня в Голосеевском районе города Киева столкнулись два автомобиля "Таврия" и Volkswagen, в результате аварии погибли три человека. Дорожно-транспортное происшествие произошло утром на улице Столичное шоссе. В результате аварии погибли оба водителя и пассажир "Таврии".