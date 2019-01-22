На трасі Дніпро-Кам'янське зіткнулися близько 10 автомобілів

Фото: ДТП під Дніпром (056.ua)

На трасі ускладнено рух транспорту, утворилася пробка

На трасі Дніпро-Кам'янське сьогодні вранці, 22 січня, сталася аварія за участю декількох транспортних засобів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dpchas.

Наголошується, що в дорожньо-транспортну пригоду потрапили два пасажирських автобуси, кілька легкових автомобілів, дві вантажівки та фура, яку розвернуло на дорозі. Кілька транспортних засобів в результаті аварії злетіли в кювет.

Причиною аварії могли стати погані погодні умови. Зокрема, на дорозі погана видимість, густий туман і ожеледь.

Фото (056.ua)

В результаті аварії постраждали два пасажири, вони вже доставлені в лікарню, пише 056.ua. Зараз на трасі ускладнено рух транспорту, утворилася пробка.

Нагадаємо, сьогодні у Голосіївському районі міста Києва зіткнулися два автомобіля "Таврія" і Volkswagen, в результаті аварії загинули три людини. Дорожньо-транспортна пригода сталася вранці на вулиці Столичне шосе. В результаті аварії загинули обидва водії та пасажир "Таврії".