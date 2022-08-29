UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Трасс на посту премьера Британии планирует объявить Китай угрозой нацбезопасности, - The Times

Фото: Трасс на посту премьера Британии планирует объявить Китай угрозой нацбезопасности (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Министр иностранных дел и кандидат в премьер-министры Британии Лиз Трасс заявила, что планирует пересмотреть политику в отношении Китая, объявив его угрозой национальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Трасс пообещала, что в случае избрания премьер-министром Британии пересмотрит документ, в котором изложены приоритеты британской дипломатии и обороны на следующее десятилетие.

Сейчас в этом документе Китай определен как "системный конкурент", а Лондон призывают углублять торговые отношения с Пекином.

В будущем Британия в отношениях с Китаем планирует отдать приоритет национальной безопасности, в ответ на подавление массовых демократических протестов в Гонконге и притеснений мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе.

Ранее статус "насущной угрозы" национальной безопасности для Британии получила Россия.

Напомним, что ранее Трасс сообщила о готовности применить ядерное оружие при необходимости.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияКитай