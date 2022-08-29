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Трасс на посту премьера Британии планирует объявить Китай угрозой нацбезопасности, - The Times

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Понедельник 29 августа 2022 19:58
Трасс на посту премьера Британии планирует объявить Китай угрозой нацбезопасности, - The Times Фото: Трасс на посту премьера Британии планирует объявить Китай угрозой нацбезопасности (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Министр иностранных дел и кандидат в премьер-министры Британии Лиз Трасс заявила, что планирует пересмотреть политику в отношении Китая, объявив его угрозой национальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Трасс пообещала, что в случае избрания премьер-министром Британии пересмотрит документ, в котором изложены приоритеты британской дипломатии и обороны на следующее десятилетие.

Сейчас в этом документе Китай определен как "системный конкурент", а Лондон призывают углублять торговые отношения с Пекином.

В будущем Британия в отношениях с Китаем планирует отдать приоритет национальной безопасности, в ответ на подавление массовых демократических протестов в Гонконге и притеснений мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе.

Ранее статус "насущной угрозы" национальной безопасности для Британии получила Россия.

Напомним, что ранее Трасс сообщила о готовности применить ядерное оружие при необходимости.

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