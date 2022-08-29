Трасс на посаді прем'єра Британії планує оголосити Китай загрозою нацбезпеці, - The Times

Міністр закордонних справ і кандидат в прем'єр-міністри Британії Ліз Трасс заявила, що планує переглянути політику щодо Китаю, оголосивши його загрозою національній безпеці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Трасс пообіцяла, що у разі обрання прем’єр-міністром Британії перегляне документ, в якому викладені пріоритети британської дипломатії та оборони на наступне десятиліття. Наразі в цьому документі Китай визначений як "системний конкурент", а Лондон закликають поглиблювати торговельні відносини з Пекіном. У майбутньому Британія у відносинах із Китаєм планує віддати пріоритет національній безпеці, у відповідь на придушення масових демократичних протестів у Гонконгу та утисків мусульман у Сіньцзян-Уйгурському автономному регіоні. Раніше статус "нагальної загрози" національній безпеці для Британії отримала Росія.