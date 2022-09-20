Трасс підтвердила збільшення допомоги Україні у 2023 році. До неї увійдуть РСЗВ

Наступного року Велика Британія зрівняє або перевищить обсяг військової допомоги, наданої Україні у 2022 році. Так, країна продовжить постачати ЗСУ реактивні системи залпового вогню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз уряду Британії.
Прем'єр-міністр Ліз Трасс зазначила, що конкретний характер військової підтримки Британії визначатиметься виходячи з потреб ЗСУ.
"Перемоги України за останні тижні були надихаючими. Знову і знову ці сміливі люди кидали виклик тим, хто сумнівався, і показували, на що вони здатні, коли їм дають військову, економічну та політичну підтримку. Моє послання народу України таке: Велика Британія й надалі буде з вами на кожному кроці. Ваша безпека - наша безпека", - сказала вона.
Зазначається, що Британія є другою країною за обсягами військової підтримки для України. Так, у 2022 році уряд країни виділив 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (більше 2,6 млрд доларів).
Окрім того, з 2015 року Британія підготувала 27 тисяч військовослужбовців ЗСУ, а за останній рік надала сотні ракет, п’ять систем ППО, 120 одиниць бронетехніки та понад 200 тисяч одиниць несмертельної військової техніки. Минулого тижня до України транспортували десятки тисяч артилерійських боєприпасів.
Нагадаємо, за даними FT, Британія планує виділити щонайменше 2,63 млрд доларів на військову допомогу Україні у 2023 році.
Окрім того, Великобританія передасть Україні 120 машин для перевезення спецтехніки.
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