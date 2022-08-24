ua ru
Ср, 24 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Трасс обіцяє частіше ділитися розвідданими про Росію, якщо стане прем'єр-міністром

Новость на русском →
Лондон, Середа 24 серпня 2022 02:59
Трасс обіцяє частіше ділитися розвідданими про Росію, якщо стане прем'єр-міністром Фото: міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Глава МЗС Британії Ліз Трасс обіцяла частіше ділитися з громадськістю інформацією спецслужб про плани Росії на міжнародній арені, якщо стане прем'єр-міністром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Daily Telegraph.

Трасс заявила, що буде застосовувати подібний "жорсткий підхід для стримування зловмисної активності з боку потенційно ворожих держав", які "загрожують глобальній безпеці".

"Я піду ще далі як прем'єр-міністр і буду робити все можливе, в тому числі розсекречувати більше розвідданих, щоб показати світу тактику президента РФ Володимира Путіна. Мій уряд буде стратегічно використовувати дані розвідки, щоб оголити спроби Кремля підривати і дестабілізувати волелюбні демократії", - заявила вона.

Нагадаємо, глава МЗС Британії Ліз Трасс, яка претендує на посади лідера керівної Консервативної партії і прем'єр-міністра, заявила, що готова застосувати ядерну зброю в разі необхідності.

До цього Трасс заявила, що президент Росії Володимир Путін не має морального права засідати в G20, поки йде війна проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія
NEWS
Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності
Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності
DAILY
Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії