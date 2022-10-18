Трасс з Макроном обговорила останні атаки Росії на Україну

Прем'єр-міністр Британії Ліз Трасс та президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови обговорили останні атаки Росії по території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Sky News.
"Прем'єр-міністр розмовляв із президентом Франції Еммануелем Макроном сьогодні вдень", - заявив прес-секретар Даунінг-стріт.
За наявною інформацією, лідери обговорили свою глибоку стурбованість нещодавніми варварськими нападами Росії на цивільні райони в Україні.
"Вони погодилися, що Британія та Франція продовжуватимуть тісно співпрацювати з союзниками, щоб підтримати Україну та координувати відповідь на російську агресію", - додали наостанок.
Нагадаємо, вночі та вранці 18 жовтня російські війська завдали чергових ударів з повітря по кількох українських містах, у тому числі по Києву.
Стало відомо, що Трасс хоче відвідати Україну якомога швидше.
Раніше Макрон заявив, що мирні переговори в інтересах України та Росії.
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